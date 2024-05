„Hanka je úplně nadšená. Za osm let na základce jsme nezažili, aby odcházela do školy natěšená a vracela se domů nadšená. Každý den vychrlí, co všechno jste ve škole dělali, a pak odpadne únavou. Děkuji za všechny nešťastné studenty, kterým vracíte chuť do života.“

Lenka R.

Střední ScioŠkola Žižkov